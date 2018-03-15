المؤشر نيكى ينخفض 0.34% فى بداية التعامل بطوكيو







طوكيو (رويترز)

انخفض المؤشر نيكى القياسى، فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وهبط نيكى 0.34 % إلى 21704.14 نقطة كما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 % إلى 1737.57 نقطة.