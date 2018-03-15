المؤشر نيكى ينخفض 0.34% فى بداية التعامل بطوكيو

المؤشر نيكى ينخفض 0.34% فى بداية التعامل بطوكيوالخميس، 15 مارس 2018 07:55 ص
مؤشرات بورصة
طوكيو (رويترز)
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انخفض المؤشر نيكى القياسى، فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وهبط نيكى 0.34 % إلى 21704.14 نقطة كما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 % إلى 1737.57 نقطة.
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