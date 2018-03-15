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الكويت تخصص 8 ملايين دولار لحل الأزمة المالية لـ "أونروا" فى 2018

الخميس، 15 مارس 2018 04:42 م
الكويت تخصص 8 ملايين دولار لحل الأزمة المالية لـ "أونروا" فى 2018 مساعدات الأونروا





الكويت (أ ش أ)
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أعلن نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الخميس، دعم الكويت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بثمانية ملايين دولار خلال عام 2018، انطلاقا من حرصها على دعم المنظمة، والخروج بها من أخطر أزمة تمويلية تهدد استمرار عملها الإنسانى لصالح الاستقرار فى فلسطين والمنطقة.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الجارالله، فى المؤتمر الوزارى الدولى الاستثنائى الذى عقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بروما، تحت عنوان "صون الكرامة وتشارك المسئولية: حشد عمل جماعى لدعم أونروا"، لدعم أقدم وأكبر وكالة مساعدة إنسانية فى الشرق الأوسط على مواجهة أسوأ أزمة مالية فى تاريخها.

وأكد الجارالله، أن المؤتمر يعكس حرص المجتمع الدولى على مناقشة الظروف الحرجة والدقيقة التى تمر بها "أونروا"، والتى تتمثل بأكبر أزمة مالية منذ إنشائها عام 1949، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على ما تقوم به من دور محورى ومهم فى توفير المساعدة لقرابة ستة ملايين لاجئ فلسطينى مسجلين لديها، مشددا على أن تقليص الموارد المالية للوكالة، سيؤدى إلى كارثة إنسانية، سينتج عنها حتما، توقف وانهيار كافة البرامج الخاصة بالتعليم والصحة والبنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية.

وحذر من أن تراجع "أونروا" عن القيام بمهامها، سيتسبب فى فوضى أمنية تؤثر على الأمن الإقليمى، مع تضاعف حالات الفقر، وارتفاع نسبة البطالة والجريمة فى وقت يواجه فيه الشرق الأوسط مخاطر وتهديدات متعددة على رأسها الإرهاب، الذى تفشى نتيجة الاضطرابات التى تعانى منها المنطقة بأسرها.

وشدد الجارالله على التزام الكويت بالعمل مع المجتمع الدولى، والدعوة إلى تضافر الجهود الدولية، لإيجاد الحلول لأزمات اللاجئين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن بلاده تحرص على دعم "أونروا"، لقناعتها التامة بأهمية دورها الكبير فى مساعدة الشعب الفلسطينى؛ حيث أنها قدمت خلال السنوات القليلة الماضية قرابة 145 مليون دولار، دعما لعملها ومشروعاتها الحيوية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

 


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