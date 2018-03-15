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الكهرباء توقع عقد توريد المواسير والبلوف لمحطتى كهرباء غرب القاهرة وأسيوط البخاريتين

الخميس، 15 مارس 2018 12:04 م
الكهرباء توقع عقد توريد المواسير والبلوف لمحطتى كهرباء غرب القاهرة وأسيوط البخاريتين المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء





كتبت رحمة رمضان
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فى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة لتنفيذ مشروعاته شهد صباح اليوم الخميس المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر التعاقد على عقد عملية توريد المواسير الحرجة والبلوف لمشروعى محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية) البخاريتين.                      

 

صرح المهندس جابر أن محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية) تأتيا ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كافة الإحتياجات وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام.

 

وأوضح أن كل مشروع يتكون من غلاية من النوع " ذات الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط  بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط، وجهد 500/220 ك.ف لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة.

 

هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 419 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى 1896 مليون جنيه مصرى، كما تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) البخارية حوالى 436 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى 1923 مليون جنيه مصرى.

 

ويشارك فى تمويل المكون الأجنبى لمشروع المحطتين عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الإسلامى للتنمية ، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى،  الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، صندوق الأوفيد (OFID)، الصندوق السعودى للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية برئاسة البنك الأهلى المصرى، هذا بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركتى القاهرة والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.

 

وأضاف أنه تم توقيع عقد عملية توريد المواسير الحرجة والبلوف لمشروعى محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية)  البخاريتين مع شركةco Seonghwa Industial L. td.

 

وتبلغ القيمة التعاقية للعملية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 10834438038 دولار أمريكى ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 31 شهر من تاريخ أمر الإسناد 18/2/2018.

 

وتبلغ القيمة التعاقية لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) البخارية حوالى 10496931025 دولار أمريكى ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 27 شهر من تاريخ أمر الإسناد 19/2/2018 ، هذا بالإضافة إلى 12 شهر فترة ضمان بكل مشروع .

 

تتضمن حدود الأعمال لهذه العملية تصميم وتصنيع وتوريد والاشراف على التركيب وإجراء الاختبارات وبدء التشغيل للمواسير الحرجة والبلوف.

 

كما أضاف أنه يتم تنفيذ المشروعين بنظام تعدد العمليات حيث تبلغ عدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، وعدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) 17عملية، وذلك لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر، هذا ومن المخطط بدء تشغيل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة فى ديسمبر 2019، وأسيوط (الوليدية ) فى يناير 2020.

 

وتأتى مثل تلك المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء للإستمرار فى تنفيذ مشروعاته والوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.

 


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الكهرباء

المواسير الحرجة

كهرباء




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