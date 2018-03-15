الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية تل أبو الروس بالشرقية







الشرقية-فتحية الديب

شهدت قرية تل أبو الروس التابعة لسواده مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين عائلة "التوايهة" بمركز فاقوس وعائلة "على أبو موسى" بمركز أبو كبير إثر نشوب مشاجرة راح ضحيتها شاب وقدمت أسرة المتهم الكفن لأسرة المجنى عليه.

وتم الصلح بين العائلتين وذلك بحضور النائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير، والنائب علاء عبد النبى عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس والحاج حسن منصور والحاج محمد عبد السلام تايه، والحاج عبد المنعم شلبى أعضاء لجنة فض المنازعات بالقرية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة.

فيما قدم النائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير الشكر والتقدير لأهالى القرية الذين أكدوا على التسامح والعفو من أجل الأمن والإستقرار مؤكداً على أن الدول لا تقوم على النزاعات ولكن بأمنها واستقرارها مشيداً بدور الأجهزة الأمنية بالشرقية، فى مثل تلك المبادرات حقناً للدماء وفى ختام كلمته طالب الجميع بالخروج والمشاركة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لمبايعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مشواره فى التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الحاج عبد المنعم شلبى عضو لجنة المنازعات فى كلمته خلال الجلسة أنه من عفا وأصلح فأجره على الله وأن ما تشهده قرية تل أبو الروس اليوم من التسامح وفض المنازاعات بين عائلتين فهو موقف عظيم لتجاوز تلك الفتنة وإعلاء قيم الإنسان والعودة للسلم والهدوء ورفع مبادئ الدين لإنقاذ البلد من الفتن.

فيما قدم شقيق المتهم الكفن لعم المجنى عليه وطلب منه السماح، حيث قال الحاج شريف إبراهيم نصر عم المجنى عليه لقد سامحت أفراد العائلة الأخرى أنا وأشقائى ابتغاء مرضاة الله ولا أريد شيئاً من أحد لعل الله أن يرحم ابننا الفقيد.

تعود أحداث الواقعة للعام الماضى بتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد مصرع "محمد. إ. م" متأثرًا بإصابته بعدة طعنات بالصدر وإصابة "طارق. ج. ك"، 30 عامًا صاحب محل قطع غيار سيارات بجروح قطعية بالبطن والظهر إثر نشوب مشاجرة بينهم وآخرين بقرية أبو شلبى.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المجنى عليهم طرف أول، و"السيد.م.ع" 50 عامًا سائق من أبوكبير وشخصين آخرين و"هدير.الـ" 25 عامًا ربة منزل طرف ثاني وذلك حال قيام المتهمين بالمرور على إحدى الشقق المؤجرة بالقرية ما أثار حفيظة المجنى عليهم كون المتهمين يصطحبون معهم سيدة خشية أن يكون الأمر منافيًا للآداب العامة وعلى الفور اشتبك الطرفان بعد مشادات كلامية أسفرت عن إصابة صاحب محل قطع غيار السيارات ومقتل الميكانيكى متأثرًا بإصابته بعدة طعنات بالصدر وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1053 جنح فاقوس لسنة 2017.