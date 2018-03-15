الكشف على 3 آلاف مواطن مجانا فى قافلة طبية متنقلة فى إمبابة

نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية متنقلة بمركز شباب إمبابة بحى شمال الجيزة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة إن القافلة تأتى فى إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة فى تنفيذ قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافات السكانية العالية لتحقيق أقصى استفاده من القوافل.

وأضاف الدالى أن القافلة تولت الكشف المجانى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم وتحويل بعض الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات.