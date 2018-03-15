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الخميس، 15 مارس 2018 03:59 م
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الكشف على 3 آلاف مواطن مجانا فى قافلة طبية متنقلة فى إمبابة

الخميس، 15 مارس 2018 03:21 م
الكشف على 3 آلاف مواطن مجانا فى قافلة طبية متنقلة فى إمبابة الكشف على 3 آلاف مواطن مجانا فى قافلة طبية متنقل بامبابة





كتب سيد الخلفاوى
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نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية متنقلة بمركز شباب إمبابة بحى شمال الجيزة.
 
وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة إن القافلة تأتى فى إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة فى تنفيذ قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافات السكانية العالية لتحقيق أقصى استفاده من القوافل.
 
وأضاف الدالى أن القافلة تولت الكشف المجانى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم وتحويل بعض الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات.
 
وقالت الدكتورة منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة استمرت يومين وقامت بالكشف على 3 آلاف حاله مرضية فى 8 تخصصات وهى الباطنة والرمد والنساء والجلدية والمسالك والعظام والأطفال والاأف والأذن بالمجان دون تحميل المواطنين أى نفقات.
 

 


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