الكرملين يندد بموقف لندن "غير المسؤول" فى قضية الجاسوس السابق

الكرملين يندد بموقف لندن "غير المسؤول" فى قضية الجاسوس السابقالخميس، 15 مارس 2018 11:51 ص
المتحدث باسم الكرملين
(أ ف ب)
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ندد الكرملين، اليوم الخميس، بموقف لندن الذى وصفته أنه "غير المسؤول على الإطلاق" فى قضية الجاسوس السابق، مؤكدا أن رد بوتين على العقوبات البريطانية سيخدم مصالح روسيا.
من جانبه أشار وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الخميس، إلى أن الشرطة البريطانية قد تستهدف الروس الفاسدين الذين يدينون بثرواتهم إلى صلاتهم بالرئيس فلاديمير بوتين، وذلك ردا على هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسى سابق.
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