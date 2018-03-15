الكرملين:حملات الانتخابات تسير بشكل طبيعى والأزمة مع بريطانيا لا تنعكس عليها







موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، إن الحملات الانتخابية تسير فى طريقها بشكل طبيعى وأن القضايا والمشاكل الدولية لا تنعكس عليها بأى شكل من الأشكال.

وأضاف بيسكوف، فى تصريحات اليوم الخميس: "أن الأزمة مع بريطانيا لا تنعكس بأى شكل من الأشكال على سير الحملات الانتخابية الرئاسية فى روسيا".

وكرر بيسكوف رفض موسكو للاتهامات البريطانية بتورط روسيا فى محاولة تسميم سكريبال، قائلا: "نحن نصر على أن ليس لروسيا أى علاقة بما حدث فى بريطانيا، فالأهم بالنسبة لنا الآن هى القضايا الداخلية".