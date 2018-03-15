الكرملين:حملات الانتخابات تسير بشكل طبيعى والأزمة مع بريطانيا لا تنعكس عليها

الكرملين:حملات الانتخابات تسير بشكل طبيعى والأزمة مع بريطانيا لا تنعكس عليهاالخميس، 15 مارس 2018 01:58 م
دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق
قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، إن الحملات الانتخابية تسير فى طريقها بشكل طبيعى وأن القضايا والمشاكل الدولية لا تنعكس عليها بأى شكل من الأشكال.
وأضاف بيسكوف، فى تصريحات اليوم الخميس: "أن الأزمة مع بريطانيا لا تنعكس بأى شكل من الأشكال على سير الحملات الانتخابية الرئاسية فى روسيا".
وكرر بيسكوف رفض موسكو للاتهامات البريطانية بتورط روسيا فى محاولة تسميم سكريبال، قائلا: "نحن نصر على أن ليس لروسيا أى علاقة بما حدث فى بريطانيا، فالأهم بالنسبة لنا الآن هى القضايا الداخلية".
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة