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الخميس، 15 مارس 2018 03:08 م
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الكرملين: بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسى الوضع فى الغوطة

الخميس، 15 مارس 2018 02:50 م
الكرملين: بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسى الوضع فى الغوطة بوتين





رويترز
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قال الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسى الوضع فى الغوطة الشرقية والعلاقات بين موسكو ولندن.

من جانبه قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، اليوم الخميس، إنه سيلتقى وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون يوم الاثنين فى بروكسل لبحث هجوم غاز الأعصاب الذى وقع على أراض بريطانية، كما اتهم ستولتنبرج روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب.

وقال إن بإمكان بريطانيا الاعتماد على تضامن حلف شمال الأطلسى، لكنه ذكر أن لندن لم تطلب تفعيل بند الدفاع المشترك لدى الحلف، كما لم تطلب المساعدة فى التحقيق.


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