الكرملين: بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسى الوضع فى الغوطة

الكرملين: بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسى الوضع فى الغوطةالخميس، 15 مارس 2018 02:50 م
بوتين
رويترز
إضافة تعليق
قال الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسى الوضع فى الغوطة الشرقية والعلاقات بين موسكو ولندن.
من جانبه قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، اليوم الخميس، إنه سيلتقى وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون يوم الاثنين فى بروكسل لبحث هجوم غاز الأعصاب الذى وقع على أراض بريطانية، كما اتهم ستولتنبرج روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب.
وقال إن بإمكان بريطانيا الاعتماد على تضامن حلف شمال الأطلسى، لكنه ذكر أن لندن لم تطلب تفعيل بند الدفاع المشترك لدى الحلف، كما لم تطلب المساعدة فى التحقيق.
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة