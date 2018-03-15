القوى العاملة: اليوم وصل جثمان مصرى متوفى فى حادث قتل بميلانو







كتب محمود راغب

يصل إلى أرض الوطن مصر، فى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، على رحلة مصر للطيران رقم 704 جثمان المواطن محمد عادل شحاته الذى توفى فى حادث قتل.

كان الوزير، قد أصدر تعليمات فورية بمجرد علمه بالحادث، لمكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى، فضلا عن سير التحقيقات أولا بأول، ومتابعة حقوق المتوفى.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه أن الرحلة سوف تقلع من ميلانو الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، وتصل مطار القاهرة حوالى السادسة مساء .

وأشار إلى أنه بمتابعة الحادث تبين أن العامل المتوفى يدعى محمد عادل شحاته محمود، من الشرقية مواليد 18 إبريل 1981، ويعمل عامل عادي ، وحدثت مشاجرة في السكن مع عامل مصرى من محافظة الفيوم واعتدى الأخير على "محمد" بألة سكين حادة أدت لوفاته ، وقام المكتب بمتابعة سير التحقيقات.