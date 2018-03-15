القوى العاملة: اليوم وصل جثمان مصرى متوفى فى حادث قتل بميلانو

القوى العاملة: اليوم وصل جثمان مصرى متوفى فى حادث قتل بميلانوالخميس، 15 مارس 2018 01:38 م
كتب محمود راغب
يصل إلى أرض الوطن مصر، فى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، على رحلة مصر للطيران رقم 704 جثمان المواطن محمد عادل شحاته الذى توفى فى حادث قتل.
كان الوزير، قد أصدر تعليمات فورية بمجرد علمه بالحادث، لمكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى، فضلا عن سير التحقيقات أولا بأول، ومتابعة حقوق المتوفى.
وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه أن الرحلة سوف تقلع من ميلانو الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، وتصل مطار القاهرة حوالى السادسة مساء .
وأشار إلى أنه بمتابعة الحادث تبين أن العامل المتوفى يدعى محمد عادل شحاته محمود، من الشرقية مواليد 18 إبريل 1981، ويعمل عامل عادي ، وحدثت مشاجرة في السكن مع عامل مصرى من محافظة الفيوم واعتدى الأخير على "محمد" بألة سكين حادة أدت لوفاته ، وقام المكتب بمتابعة سير التحقيقات.
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بواسطة:
خبير أمني استراتيجي
هزأر وقلب جد
الحادث وقع في شارع بأدوفا في ميلانو بدا هزار ثم تحول الي مشاجرة القتيل 37سنة و القاتل 23سنة كانت من اسبوعين تحديدا و القاتل هجرة غير شرعية اخواني هارب من مصر مثل العديد من الشباب في مثل سنة الهاربون داخل ايطاليا التي اصبحت مأوي للاخوان الهاربين من مصر و عديد منهم من شارك في رابعةهذة معلومات مؤكدة