"القومى للمرأة" يستهدف 10 آلاف أسرة فى حملة طرق الأبواب ببنى سويف

"القومى للمرأة" يستهدف 10 آلاف أسرة فى حملة طرق الأبواب ببنى سويفالخميس، 15 مارس 2018 02:03 م
حملة طرق الأبواب
بنى سويف :هانى فتحى
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واصل المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف برئاسة نرمين محمود مقررة المجلس بالمحافظة حملة طرق الأبواب على منازل قرى المحافظة، استكمالا لمبادرة صوتك لمصر بكرة لتوعية السيدات بأهمية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
واستهدفت نحو 20 رائدة ريفية 10 آلاف منزل بقرى القضابى، كوم أبو خلاد، عزبة مطاريد، بنى بخيت، بنى رضوان، بنى عطية وحى الجزيرة المرتفعة والمرماح، مدينة بنى سويف الجديدة، سنور، بياض العرب، الشيخ على، الفنت الغربية، تلت، نزلة البرقى، عزبة عايدين.
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