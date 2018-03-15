"القومى للمرأة" يستهدف 10 آلاف أسرة فى حملة طرق الأبواب ببنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

واصل المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف برئاسة نرمين محمود مقررة المجلس بالمحافظة حملة طرق الأبواب على منازل قرى المحافظة، استكمالا لمبادرة صوتك لمصر بكرة لتوعية السيدات بأهمية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة.