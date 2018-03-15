القومى للمرأة: منح وثيقة أمان بالمجان لـ 50 ألف سيدة فقيرة بجميع المحافظات







كتب محمود راغب

يبدأ المجلس القومى للمرأة اليوم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الأوقاف فى منح وثيقة أمان للمرأة المعيلة والفقيرة من خلال فروع المجلس بالمحافظات بالمجان.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى بيان لها، إنه سيتم منح وثيقة أمان بالمجان لـ 50 ألف سيدة معيلة وفقيرة بجميع محافظات مصر ممن ينطبق عليهن شروط الوثيقة، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف خصصت 25 مليون جنيه من موارد الوزارة من" باب البر" لشراء شهادات أمان للمرأة المعيلة والفقيرة بالتنسيق مع المجلس، متوجهة بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لقيام الوزارة بتخصيص هذا المبلغ لمساعدة السيدات المعيلات، والتى تأتى فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف وجهودها فى خدمة المجتمع.

وأوضحت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية على كل المستويات، دائما ما تبحث عن الأمان المستقبلى لأولادها، مؤكدة أن هناك شريحة كبيرة من النساء التى تعيل أسرتها و تتحمل أعباء كثيرة من حيث تغطية النفقات اللازمة اليومية والحياتية لأولادها ، إلى جانب احتياجها لتغطية نفقات تعليمهم وعلاجهم بل ونفقات زواجهم ، مضيفة أن المرأة المعيلة تحتاج للامان والاطمئنان النفسى والاجتماعى على أسرتها خاصة فى حالة الوفاة أو التعرض لحادث أدى لوفاتها.

وأكدت رئيسة المجلس، أهمية وثيقة أمان المصريين التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأمين على العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، التى تعد هدية الرئيس للمصريين، مشيرة إلى أ ن المرأة المعيلة، والمرأة فى العمالة غير الرسمية من أبرز المستفيدات من هذه الوثيقة.