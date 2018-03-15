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القوات اليمنية تسيطر على عدد من القرى فى تعز

الخميس، 15 مارس 2018 04:21 م
القوات اليمنية تسيطر على عدد من القرى فى تعز القوات اليمنية





صنعاء (أ ش أ)
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تمكنت قوات الشرعية اليمنية، اليوم الخميس، من السيطرة على عدد من القرى فى أطراف مديرية الصلو جنوب شرقى محافظة تعز جنوبى اليمن بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثى.

وقالت مصادر يمنية عسكرية  - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن القوات الشرعية سيطرت على بعض الأسلحة التى تركها الحوثيون بعد أن فروا من مواقعهم فى المنطقة، لافتة إلى أن القرى التى تمت السيطرة عليها تطل على وادى موقعة الذى يربط بين مديريات الصلو وسامع ودمنة خدير.

ويشار إلى أن أجهزة الأمن اليمنية ضبطت فى وقت سابق شحنة أسلحة جديدة كانت فى طريقها لمليشيات الحوثى فى العاصمة اليمنية صنعاء، موضحة أن الأسلحة تتنوع ما بين قاذفات صواريخ وأسلحة كلاشنكوف ومتفجرات كانت مخفية بشكل محكم فى شاحنة نقل كبيرة.

 


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