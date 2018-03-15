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القوات العراقية تطلق عملية جديدة لتعقب داعش فى ديالى

الخميس، 15 مارس 2018 01:20 م
القوات العراقية تطلق عملية جديدة لتعقب داعش فى ديالى الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
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أطلقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، عملية جديدة لتعقب خلايا داعش فى مناطق شمال وشرق قضاء المقدادية فى محافظة ديالى.

وقال رئيس المجلس المحلى لقضاء المقدادية عدنان التميمى - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بالحشد الشعبى وتحت غطاء جوى بدأت بتنفيذ عملية عسكرية ومن عدة محاور لملاحقة خلايا (داعش) فى قاطعى بابلان الصدرانى شرق المقدادية وحوض سنسل ومهروت شمال المقدادية شمال شرقى بعقوبة".

وأوضح أن العملية أسفرت عن تدمير مضافتين تحوى مؤنا وأسلحة، وتفكيك عدد من العبوات الناسفة، مبينا أن القوات الأمنية المشتركة مستمرة بتقدمها لحين تحقيق الأهداف المرسومة لها.

من ناحية أخرى، قتلت قوات الحشد الشعبى ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى بيجى شمال تكريت.

وذكر بيان للحشد أن قوة من الحشد الشعبى وبإسناد من طيران القوة الجوية نفذت عملية أمنية عقب رصد تحرك لعناصر (داعش) فى قضاء بيجى شمال تكريت أسفرت عن مقتل 6 منهم، مضيفا أن القتلى كان بحوزتهم أحزمة ناسفة وأعتدة.

 


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