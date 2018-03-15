القنصل الروسى بالغردقة : 20 ألف روسى يمكنهم الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الروسية

القنصل الروسى بالغردقة : 20 ألف روسى يمكنهم الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الروسيةالخميس، 15 مارس 2018 07:01 م
جومشيد بولتايق قنصل روسى بالغردقة مع محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال جامشيد بولتايف القنصل الروسى بالغردقة، أن القنصلية تستقبل غداً الجمعة، المواطنين الروس المقيمين بالغردقة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الروسية.
وأكد القنصل الروسى بالغردقة فى تصريح خاص، أن الانتخابات ستبدأ فى الثامنة صباحاً وتنتهى فى الثامنة مساء، وسيتم إرسال الأصوات للخارجية الروسية عبر برنامج إلكترونى.
وأضاف القنصل الروسى بالغردقة، ليس هناك عدد معين لأعداد المواطنين الروس المقيمين بالغردقة، إلا أنه طبقا لإحصائيات ديوان محافظة البحر الأحمر هناك حوالى 20 ألف مواطن روسى سيدلون بأصواتهم .
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