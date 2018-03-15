القس إشعياء: على المصريين المشاركة فى الانتخابات واختيار التعمير والبناء

القس إشعياء: على المصريين المشاركة فى الانتخابات واختيار التعمير والبناءالخميس، 15 مارس 2018 10:11 م
مؤتمر جماهيري - أرشيفية
كتب محمود العمري
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طالب القس إشعياء لمعى، جميع المصريين بالوقوف مع الدولة، والنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
وقال لمعي، خلال مؤتمر حزب "المحافظين" لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ إن كل من له حق الانتخاب عليه المشاركة، وعلى الجميع أن يقولوا لا للخراب والهدم والفتن وخطف البلد والذبح والإرهاب، ونعم للتعمير والوحدة والبناء، فمصر ذكرت فى الكتاب المقدس ما يقرب من 700 مرة ".
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