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القبض على عاطل لسرقته حقائب السيدات بالزاوية الحمراء

الخميس، 15 مارس 2018 12:31 ص
القبض على عاطل لسرقته حقائب السيدات بالزاوية الحمراء كلابشات - أرشيفية





كتب عبد الله محمود
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطل، وذلك عقب اتهامه بسرقة حقائب السيدات، مستخدمًا دراجة بخارية بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وبصحبتهم قوة أمنية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من سيدة، وبالتحرى تبين أنها تدعى "دعاء.م"  32 سنة ربة منزل، وأن مجهول يقود دراجة بخارية سرق حقيبة يدها، وبتعقب خط سير المتهم، تمكنت القوة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه يدعى "طارق.ع" 25 سنة عاطل، وبحوزته الحقيبة المستولى عليها، تم اقتياده للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترف المتهم بقيامه بسرقة حقائب السيدات، بقصد الاستيلاء على متعلقاتها وبيعها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت عليه، واتهمته بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة، والتى باشرت التحقيق.

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