القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش فى سوهاج







سوهاج – عمرو خلف

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بسوهاج من ضبط عاطل وبحوزته ربع كيلو حشيش بقصد الإتجار، حيث تلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغاً مفاده ضبط "فارس.خ.ط " 33 عاماً عاطل ومقيم بونينة الغربية بمركز سوهاج، وبحوزته ربع كيلو حشيش ومبالغ مالية وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة الإتجار، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.