القبض على عاطلين بحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر فى الإسماعيلية







الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء، من القبض على عاطلين بحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

كانت معلومات سرية وردت لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام كلا من المتهمين "محمد . م . أ" 27عاما عاطل و"محمد.أ.أ" 25 عاما عاطل بالإتجار فى الاقراص المخدرة، متخذاً من دائرة قسم ثالث الاسماعيلية مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر ومبلغ مالى هاتفى محمول .

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للاقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.