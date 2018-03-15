القبض على عاطلين بحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر فى الإسماعيلية

القبض على عاطلين بحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر فى الإسماعيليةالخميس، 15 مارس 2018 10:54 م
اقراص مخدره-ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء، من القبض على عاطلين بحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.
كانت معلومات سرية وردت لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام كلا من المتهمين "محمد . م . أ" 27عاما عاطل و"محمد.أ.أ" 25 عاما عاطل بالإتجار فى الاقراص المخدرة، متخذاً من دائرة قسم ثالث الاسماعيلية مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر ومبلغ مالى هاتفى محمول .
بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للاقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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