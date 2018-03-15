القبض على عاطلين بحوزتهما 5000 قرص تامول مخدر فى البحيرة

القبض على عاطلين بحوزتهما 5000 قرص تامول مخدر فى البحيرةالخميس، 15 مارس 2018 10:38 ص
حبس - صورة أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين بحوزتهما 5000 قرص تامول بقصد الاتجار.
كانت وردت معلومات لضباط مباحث المخدرات بقطاع غرب الدلتا مفادها قيام كل من، "أحمد ع س" 30 سنة عاطل، "مستور ف ع" 44 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة استهدفت المتهمان المذكوران بأماكن ترددهما، وأسفرت عن ضبط المتهم الأول بناحية عزبة عمرو بدائرة المركز وبحوزته 5000 قرص لعقار التامول المخدر، مبلغ 70 جنيها، وهاتف محمول وهروب المتهم الثانى.
وبمواجهته اعترف بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار بالاشتراك والمتهم الهارب والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
كما تم ضبط "أحمد ج أ ن" 43 سنة عاطل والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضيه جنايات مركز المحمودية "مخدرات" والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن المؤبد، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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