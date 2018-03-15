القبض على سائق برخصة قيادة مزورة بالمنوفية

اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية – محمود شاكر
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تمكنت إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية من ضبط سائق بحوزته رخصة قيادة مزورة .
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتمكن المقدم عبد الهادى محمود النحاس الضابط بالإدارة العامة للمرور قسم مباحث مرور وسط الدلتا، حال قيامه بحملة على الطريق الزراعى دائرة المركز من ضبط " م ع ر س " سائق ومقيم الإسكندرية، أثناء قيادته سيارة نقل بمقطورة يحمل رخصة قيادة درجة أولى، وبفحصها تبين أنها مزورة، وأن هذا الرقم لرخصة قيادة ثالثة وليست أولى .
بمواجهة المذكور اعترف بتزوير الرخصة بالاشتراك مع "ص ص" المقيم الإسكندرية مقابل مبلغ مالى قدره 1500 جنيه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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