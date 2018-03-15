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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالمنيا

الخميس، 15 مارس 2018 04:42 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا





المنيا - حسن عبد الغفار
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ألقت وحدة مباحث مركز أبو قرقاص فى جنوب المنيا القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين تعدوا على خفير خصوصى بمزرعة ماشية بالضرب وسرقوا 9 رؤوس من الأبقار والجاموس.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بتمكن الرائد هشام العسقلانى رئيس وحدة مباحث مركز أبو قرقاص من إلقاء القبض على تشكيل عصابى لسرقه الماشية، يضم 5 عاطلين، هم "شعبان.س" و"عيد.ا"، و"على. ر"، و"محمود.ع"، و"عبد النبى.ح"، وتبين أنهم تعدوا بالضرب على خفير مزرعة ماشية، وسرقوا 9 رؤوس ماشية، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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