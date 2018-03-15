القاهرة تستضيف الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة







كتب إسلام سعيد

تستضيف القاهرة يوم السبت المقبل فعاليات الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة والتى يترأسها من الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومن الجانب الإماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد، ويشارك فى اجتماعات اللجنة عدد كبير من كبار المسئولين فى البلدين.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن عقد هذه اللجنة يأتى فى إطار حرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون التجارى والاقتصادى المشترك، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، لافتا إلى أن اللجنة ستبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتنمية التعاون فى المجال الصناعى والزراعى والجمركى والاستثمارى، فضلا عن الربط الإلكترونى لشهادات المنشأ والمواصفات والمقاييس.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم على هامش الاجتماعات عقد ملتقى الأعمال المصرى الإماراتى والذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وسيشارك فيه عدد كبير من الشركات من الجانبين بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين، بما يسهم فى إقامة مشروعات مشتركة تسهم فى تحقيق مصالح كل من مصر والإمارات، لافتا إلى أنه من المقرر أن تشهد فعاليات اللجنة المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

من جانبه أوضح سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس الجانب المصرى فى الاجتماعات التحضيرية لفعاليات اللجنة المشتركة أن اجتماعات اللجنة التحضيرية ستبدأ غداً الجمعة وستبحث كافة الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال تمهيداً لرفع نتائج الإجتماعات إلى الاجتماع الوزارى لإقرارها واعتماد النتائج النهائية.