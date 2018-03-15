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"القابضة الكيماوية": 82% إنجاز مشروع كيما 2.. و4 بنوك وافقت على التمويل

الخميس، 15 مارس 2018 03:20 م
"القابضة الكيماوية": 82% إنجاز مشروع كيما 2.. و4 بنوك وافقت على التمويل وليد الرشيدى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية





كتب عبد الحليم سالم
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قال وليد الرشيدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن نسبة العمل فى مشروع "كيما 2" بمحافظة أسوان بلغت 82% حتى نهاية فبراير، لافتا إلى أن المشروع سيكون جاهزا للتشغيل مطلع العام المقبل.

وأضاف "الرشيدى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن 4 بنوك من إجمالى 6 بنوك ممولة للمشروع الخاص بتأهيل الشركة لإنتاج الأسمدة من الغاز الطبيعى، وافقت على زيادة حصتها فى التمويل، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيشهد الانتهاء من موافقة آخر بنكين على زيادة حصة تمويل البنوك لـ62% من إجمالى تكلفة المشروع البالغة 11.5 مليار جنيه، وهى بنوك: اﻷهلى، ومصر، والقاهرة، والعربى اﻷفريقى، والعقارى المصرى، وبلوم.

وكشف وليد الرشيدى فى تصريحه، أن المصنع الجديد سيوفر 500 ألف طن أمونيا سنويا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية، ويُقام على مساحة 150 ألف متر مربع، بما يوازى 40 فدانا، لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا، ويضم وحدة إنتاج أمونيا بقدرة إنتاجية 1200 طن يوميا، بجانب إنتاج اليوريا بطاقة 1575 طنا يوميا، وتوفير 300 طن أمونيا يوميا للمصنع القائم، بما يوفر 3500 فرصة عمل.

 


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