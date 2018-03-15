الفريق مهاب مميش : عبور 50 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور50 سفينة، بحمولة 2.8 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس ، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفن بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم مالطاTIHAMA ، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من فرنسا، ومتجهة إلى الإمارات العربية

وعبرت 28 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية MOL TRATH بحمولة 216 ألف طن، قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى ماليزيا