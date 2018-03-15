الفريق مهاب مميش : عبور 50 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن

الفريق مهاب مميش : عبور 50 سفينة بحمولة 2.8 مليون طنالخميس، 15 مارس 2018 01:16 م
قناة السويس - ارشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور50 سفينة، بحمولة 2.8 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس ، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفن بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم مالطاTIHAMA ، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من فرنسا، ومتجهة إلى الإمارات العربية
وعبرت 28 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية MOL TRATH بحمولة 216 ألف طن، قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى ماليزيا
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