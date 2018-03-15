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"الفاو": 16 مليار دولار خسائر الزراعة فى سوريا منذ 2011

الخميس، 15 مارس 2018 07:49 م
"الفاو": 16 مليار دولار خسائر الزراعة فى سوريا منذ 2011 منظمة الأغذية العالمية "الفاو"





كتب محسن البديوى
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أعلنت منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، أن خسائر قطاع الزراعة فى سوريا منذ 2011 إلى 2016، بلغت 16 مليار دولار، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

 

 


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الفاو

سوريا

قطاع الزراعه




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