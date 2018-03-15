"الفاو": 16 مليار دولار خسائر الزراعة فى سوريا منذ 2011







كتب محسن البديوى

أعلنت منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، أن خسائر قطاع الزراعة فى سوريا منذ 2011 إلى 2016، بلغت 16 مليار دولار، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.