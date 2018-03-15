العميد يسرى عمارة: حق الشهيد داخل صندوق الانتخابات

العميد يسرى عمارة: حق الشهيد داخل صندوق الانتخاباتالخميس، 15 مارس 2018 06:21 م
مؤتمر دعم السيسى
بورسعيد - محمد عزام
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قال العميد يسرى عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر وآسر عساف ياجورى، أحد قادة الجيش الإسرائيلى، إن حق الشهيد داخل الصندوق بالانتخابات الرئاسية 2018.
وأضاف "عمارة"، خلال كلمته بمؤتمر دعم السيسى، الذى أقيم جنوب بورسعيد، أن مصر لم تشهد مثل هذه الطفرة التنموية من قبل فى فترة وجيزة لم تتجاوز الأربع سنوات.
وأشار إلى أنه لابد من استكمال مسيرة التنمية ودعم الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة والمشاركة فيها بأكبر نسبة.
يذكر أن أهالى الجنوب نظموا مؤتمرا شعبيا بحضور لفيف من القيادات الشعبية والشخصيات العامة مثل اللواء مصطفى كامل، محافظ بورسعيد الأسبق، الإعلامى عزمى مجاهد، وآلاف من أهالى الجنوب.
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