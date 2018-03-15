العمالة المؤقتة بالمدن الجديدة وشركات مياه الشرب يتسلمون شهادات "أمان"







كتب أحمد حسن

صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن أجهزة المدن الجديدة، تقوم حاليا بتسليم شهادات "أمان" للعمالة المؤقتة والموسمية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التغطية التأمينية لها.



وأوضح أنه تم التنسيق اليوم مع مسئولى البنوك المختلفة، لتسليم العمالة المؤقتة بمشروعات مدينتى القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، الشهادات بمواقع العمل، تيسيرا عليهم، وبالفعل تم التسليم اليوم، بموقع المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر، بكل من المدينتين، كما تم تجميع العمالة من المشروعات المنفذة بمواقع أخرى، ونقلهم بالأتوبيسات، لتسلم شهادات أمان.



وأشارت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، إلى أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، تواصل تسليم شهادات أمان للعمالة المؤقتة لديها، وهناك تقارير يومية بأعداد الذين يتسلمونها.



وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن جهات الوزارة المختلفة تواصل تنفيذ هذه التعليمات، لتوفير التغطية التأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية، بمختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة، سواء في قطاع الإسكان، أو المرافق، أو المدن الجديدة.