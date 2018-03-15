العثور على محام توسط لإجلاء إرهابيين من الرقة مقتولا







(أ ف ب)

أعلن حزب الاتحاد الديمقراطى لأكراد سوريا العثور على محام قام بوساطة فى اتفاق أدى إلى إجلاء عناصر من تنظيم داعش من الرقة فى شمال سوريا مقتولا الخميس.

سيطر التنظيم المتطرف على الرقة فى 2014 الا ان قوات سوريا الديمقراطية وهى تحالف كردى عربى، تمكنت من طرده منها فى أكتوبر 2017.

وشارك المحامى عمر علوش فى المفاوضات حول اتفاق مع زعماء عشائر لإتاحة إجلاء بعض عناصر التنظيم من الرقة قبل سقوطها بأيدى قوات سوريا الديمقراطية.

وكان علوش رئيس العلاقات العامة فى المجلس المدنى فى الرقة، وهى هيئة شكلتها قوات سوريا الديمقراطية ومكلفة إدارة شؤون المدينة منذ اكتوبر 2017.

وكتب حزب الاتحاد الديمقراطى على تويتر " تم العثور على عمر علوش مقتولا فى منزله هذا الصباح"، دون إعطاء أى تفاصيل حول ملابسات الوفاة.

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية التى يدعمها التحالف الدولى بقيادة واشنطن على الرقة من أيدى الجهاديين بعد أشهر من المعارك.

وكان علوش يلتقى بانتظام مسؤولين من التحالف الدولى فى اطار عمله فى المجلس المدنى للرقة.، نفذ تنظيم فى الرقة وفى غيرها من المناطق التى سيطر عليها عمليات إعدام جماعية واجراءات عقابية وحشية.