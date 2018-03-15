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العثور على طفلة مقتولة وبها أثار تعذيب بالخليفة

الخميس، 15 مارس 2018 09:40 ص
العثور على طفلة مقتولة وبها أثار تعذيب بالخليفة العثور على طفلة مقتولة وبها أثار تعذيب بالخليفة





كتب ــ كريم صبحى
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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها، لكشف لغز العثور على طفلة مقتولة بمنطقة الخليفة .

البداية بتلقى شرطة النجدة بلاغا من الأهالى، بالعثور على طفلة مقتولة وبها أثار تعذيب فى منطقة الخليفة داخل جوال، حيث ألقى بها مجهول وفر هاربا.
انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وبالكشف الظاهرى عليها تبين وجود أثار تغذيب على أنحاء متفرقة من جسدها، وجارى تكثيف التحريات للوصول إلى ظروف وملابسات الحادث.
 
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العثور على طفلة مقتولة وبها أثار تعذيب  بالخليفة
 
 

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