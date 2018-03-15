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الخميس، 15 مارس 2018 06:38 م
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العثور على جثة مجهولة طافية على سطح مياه ترعة الشرقاوية بدمياط

الخميس، 15 مارس 2018 05:13 م
العثور على جثة مجهولة طافية على سطح مياه ترعة الشرقاوية بدمياط جثة - أرشيفية





دمياط عبده عبد البارى
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عثر أهالى قرية الشيخ ضرغام بمحافظة دمياط على جثة لشخص تطفو على سطح مياه ترعة الشرقاوية.

وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة دمياط وانتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الخامس من العمر.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى إخطار النيابة العام لمباشرة التحقيقات.


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