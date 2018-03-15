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الخميس، 15 مارس 2018 03:09 م
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العثور على جثة طفل 14 عاما مشنوقا داخل منزله بدار السلام

الخميس، 15 مارس 2018 03:05 م
العثور على جثة طفل 14 عاما مشنوقا داخل منزله بدار السلام انتحار-أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة دار السلام الجزئية، التحقيقات في واقعة العثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله في نطاق دائرة القسم.

البداية كانت بتلقى المقدم شادى الشاهد، رئيس مباحث قسم دار السلام، يفيد بالعثور على طفل يبلغ من العمر 14 عاما مشنوقا داخل منزله، بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين من المعاينة الأولية أن جثة الطفل معلقة بسقف حجرته، تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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