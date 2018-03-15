العاملون بـ"مياه أسيوط" يدعمون مبادرة "شهادات أمان المصريين" بنسبة 100%

اسيوط - ضحا صالح

أعلنت شركة مياه أسيوط والوادى الجديد، عن دعمها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "شهادات أمان المصريين" للتأمين والتغطية الشاملة على العمالة المصرية، فى خطوة عملية تسهم فى زيادة انتشار الشمول المالى فى المجتمع.

حيث أمنت الشركة على 4562 عاملا بنسبة 100% من العاملين المنطبق عليهم الشروط، بواقع 5 شهادات لكل موظف مثبت بقيمة تبلغ 2500 جنيه، يتم تقسيطها بقيمة 100 جنيه شهريا، وكذلك شراء شهادة لكل عامل مؤقت بقيمة تبلغ 500 جنيه، يتم تقسيطها بقيمة 100 جنيه شهرياً، وذلك لحماية وتأمين العاملين بالشركة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الذى عقده المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، بحضور مسئولى بنك مصر، ومسئولى البنك الأهلى بفرع أسيوط، لتسليم شيك بمبلغ "10449000" للبنوك، وكذلك تسليم عدد من العاملين الوثيقة، وتبلغ مدة الشهاده ثلاث سنوات بعائد سنوى 16 %، ويمكن تجديدها لثلاث مدد أخرى، أى 9 سنوات وفقاً لرغبة كل موظف.

وتهدف شهادة "أمان المصريين"، إلى توفير تعويض يضمن استقرار أسرة العاملين فى حالة الوفاة، إيماناً بأهمية الدور الذى يبذلونه فى ضوء المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.