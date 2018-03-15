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"الطريق إلى الدولة الفلسطينية".. مؤتمر بجامعة عين شمس الأحد

الخميس، 15 مارس 2018 01:00 ص
"الطريق إلى الدولة الفلسطينية".. مؤتمر بجامعة عين شمس الأحد عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس





كتب محمود راغب
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ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس مؤتمر بعنوان "الحوار القومى.. الطريق إلى الدولة الفلسطينية" بالتعاون مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة، الأحد المقبل ، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة،  والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز.

وستشهد الندوة مشاركة السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة،  والدكتور أشرف مؤنس مدير المركز و رئيس المؤتمر.

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع توجه السياسة الفلسطينية في الوقت الأخير نحو الالتزام بالسلام و التوجه إلى حل الدولتين،  وكذلك تدارس الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية بكافة جوانبه الانسانية و الاقتصادية والاجتماعية.

و المؤتمر يهدف إلي إيقاظ الوعى العربى للاهتمام بالقضية الفلسطينية، ودعوة للاصطفاف العربى ووضع مقترحات وتصورات أمام متخذى القرار العربى لحل القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين حسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية .


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