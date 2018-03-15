"الطريق إلى الدولة الفلسطينية".. مؤتمر بجامعة عين شمس الأحد







كتب محمود راغب

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس مؤتمر بعنوان "الحوار القومى.. الطريق إلى الدولة الفلسطينية" بالتعاون مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة، الأحد المقبل ، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز.

وستشهد الندوة مشاركة السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة، والدكتور أشرف مؤنس مدير المركز و رئيس المؤتمر.

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع توجه السياسة الفلسطينية في الوقت الأخير نحو الالتزام بالسلام و التوجه إلى حل الدولتين، وكذلك تدارس الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية بكافة جوانبه الانسانية و الاقتصادية والاجتماعية.

و المؤتمر يهدف إلي إيقاظ الوعى العربى للاهتمام بالقضية الفلسطينية، ودعوة للاصطفاف العربى ووضع مقترحات وتصورات أمام متخذى القرار العربى لحل القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين حسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية .