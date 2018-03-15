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الطبيب الشرعى فى محاكمة قتلة عفروتو: الوفاة ليست بسبب تعاطى المخدرات

الخميس، 15 مارس 2018 02:48 م
الطبيب الشرعى فى محاكمة قتلة عفروتو: الوفاة ليست بسبب تعاطى المخدرات قضية محاكمة قاتل عفروتو





كتب كريم صبحى
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استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور لأقوال الطبيب الشرعى، الذى شهد أمام المحكمة أن الإصابات التى وجدت على جثة محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" المجنى عليه حيوية.

 

وبسؤاله عن سبب الوفاة أفاد بأنها نزيف دموى بالصدر وليست من تعاطى المخدرات، وعن طبيعة مخدر الاستروكس أفاد بأنه قريب من مخدر الحشيش، ويعتبر من المخدرات، ولكن ليس لى علم بكونه مدرج على جدول المخدرات من عدمه .

 

وطعن محامى الضابط المتهم بالقتل طارق جميل سعيد على تقرير الطب الشرعى، وطالب بتكوين لجنة ثلاثية للوقوف نسبة المخدر فى جسم المجنى عليه، وعما إذا كان هناك تضخما فى الأعضاء الداخلية للمجنى عليه  .

 

وأضاف الدكتور أيمن حسن مجرى التشريح لجثة المجنى عليه، وتبين وجود سحجه بيسار الوجه، وإصابة باليد اليمنى ووجود عدة سحجات فى أصابع اليد اليسرى، واليمنى ونزيف دموى بالصدر، وأضاف أن سبب الوفاة النزيف الدموى بالصدر .

 

ووجه ممثل النيابة سؤالا للشاهد عما إذا كانت جميع الإصابات التى ذكرتها حيوية؟ فأجاب "نعم"، وأضاف أن الإصابات الحيوية هى التى تحدث أثناء الحياة والإصابات غير الحيوية تحدث بعد الوفاة.

 

ووجه طارق جميل سؤالا للشاهد هل تضمنت مذكرة النيابة العامة أن الجثة تمت سرقتها فأجاب بالنفى، وهل لذلك تأثير على تغيير وجه الرأى الفنى لك، فأجاب بالنفى لأن أسباب الوفاة ترجع إلى أسباب حيوية.


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