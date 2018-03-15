الصين وروسيا ترحبان بجهود السلام الكورية







رويترز

قال مسؤول كورى جنوبى، اليوم الخميس، إن الرئيس الصينى شى جين بينج عبر عن مساندته لمبادرة كوريا الجنوبية لدفع الحوار السلمى مع كوريا الشمالية وإن روسيا عبرت عن دعمها أيضا.

وأطلع رئيس مكتب الأمن القومى فى كوريا الجنوبية تشونج يوى يونج هذا الأسبوع المسؤولين فى بكين وموسكو على جهوده الناجحة فى ترتيب اجتماعات بين زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال تشونج للصحفيين لدى عوده فى مطار إنتشون الدولى "استخدم شى جين بينج القول الصينى المأثور ‘بمجرد أن يذوب الجليد يأتى الربيع وتتفتح الزهور‘ واصفا الوضع على شبه الجزيرة الكورية وعبر عن عزمه دعم الموقف الراهن".

وأبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وفد كوريا الجنوبية بقيادة تشونج أنه مستعد لبحث نزع السلاح النووى مع الولايات المتحدة وهو عرض دفع ترامب للموافقة على لقاء كيم فى قمة من المتوقع أن تعقد فى مايو، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن قمة مع كيم بحلول نهاية أبريل.

تأتى الجهود الدبلوماسية بعد عام من الحرب الكلامية بين كيم جونج أون وترامب وتفاقم التوترات بفعل التجارب الصاروخية والنووية العديدة التى أجرتها كوريا الشمالية.

وقال تشونج "اتفقت الصين وروسيا على مواصلة التعاون عبر الاتصالات الوثيقة لدعم السلام الذى تحقق والحفاظ على الزخم من أجل الاستقرار"، وترتبط كوريا الشمالية بعلاقات ودية مع بكين وموسكو ولا تزال الصين الشريك التجارى الأكبر لبيونج يانج.

وقال تشونج إن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيه تشى سيزور سول أوائل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين.

والتزمت بيونج يانج الصمت بشأن القمتين منذ أن غادر تشونج الشمال رغم أن مسؤولين فى سول قالوا إنهم يتوقعون مواصلة المحادثات قريبا لوضع تفاصيل القمة بين الكوريتين.