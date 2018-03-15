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"الصناعات الهندسية" تشهد بوادر انفراج أزمة رسوم إغراق "واردات الصاج"

الخميس، 15 مارس 2018 04:24 م
"الصناعات الهندسية" تشهد بوادر انفراج أزمة رسوم إغراق "واردات الصاج" اجتماع لغرفة الصناعات الهندسية - أرشيفية





كتبت دانه الحديدى
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انتهى منذ قليل اجتماع غرفة الصناعات الهندسية، بحضور المهندس عمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة قنديل للصلب، وممثلى شعبة صناعة الأجهزة الكهربائية، لمناقشة أزمة مشروع قرار فرض رسوم إغراق على واردات الصلب "الصاج المصنع على البارد"، خاصة من روسيا والصين، المنتظر صدوره خلال الأسبوع المقبل حال انتهاء التحقيقات التى يجريها جهاز مكافحة الإغراق بوزارة الصناعة.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع، على عدد من الحلول لإنهاء الأزمة، على رأسها تشكيل لجنة مشتركة بين مصنعى الأجهزة الكهربائية، المستخدم الأول لخامة الصاج فى منتجاتهم، ومُصنعى الصاج، لبحث احتياجات السوق المحلية ودراسة ما يمكن توفيره منها من قبل المصنعين المحليين، وتحديد مواصفات الإنتاج المطلوب توفيرها فى الصاج المُصنع محليا، على أن تجتمع اللجنة خلال أسبوعين لعرض ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وترجع أزمة واردات الصاج لشهر أغسطس الماضى، عقب إعلان غرفة الصناعات الهندسية رفضها لفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المستورد من روسيا وأوكرانيا والصين، وفقا للقضية التى حركتها إحدى شركات الصلب الكبرى فى مصر، خوفا من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل مبالغ فيه، نتيجة ارتفاع سعر خامة التصنيع الأساسية لتلك المنتجات فى حالة فرض تلك الرسوم.

وانتهت تحقيقات جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة، إلى عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج "المجلفن"، على أن تتواصل التحقيقات الخاصة بفرض رسوم إغراق على الصاج "المُصنع على البارد"، والمنتظر أن تصدر نتيجتها، سواء بفرض رسوم أو لا، خلال الأسبوع المقبل.


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