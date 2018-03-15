الصليب الأحمر: 25 شاحنة مساعدات تنتظر دخول الغوطة الشرقية







رويترز

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 25 شاحنة مساعدات تنتظر عند معبر الوافدين لدخول شمال منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة فى سوريا.

وذكرت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى أن القافلة تضم كميات من طحين (دقيق) القمح تكفى 26 ألف شخص فى المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة إضافة إلى إمدادات أخرى. وستتجه القافلة إلى مدينة دوما.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بدء هدنة إنسانية فى الغوطة الشرقية، حسبما أفادت وكالة انترفاكس للأنباء، وتوقعت الوزارة أن يغادر 100 مدنى على الأقل الغوطة اليوم.

وأعلنت روسيا أمس الأربعاء، خروج 437 مدنيا من مدينة (دوما) بغوطة دمشق الشرقية عبر الممرات الإنسانية.

وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - تمديد الهدنة الإنسانية يومين إضافيين فى المدينة، مشيرة إلى أن الوضع فى الغوطة الشرقية، وخاصة فى دوما، خلال الأيام الأخيرة يتجه نحو الاستقرار.