الصليب الأحمر: دخول قافلة مساعدات غذائية إلى الغوطة الشرقية بسوريا

الصليب الأحمر: دخول قافلة مساعدات غذائية إلى الغوطة الشرقية بسورياالخميس، 15 مارس 2018 11:06 ص
مساعدات
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دخول قافلة مساعدات غذائية إلى الغوطة الشرقية بسوريا.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 25 شاحنة مساعدات تنتظر عند معبر الوافدين لدخول شمال منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة فى سوريا.
وذكرت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى أن القافلة تضم كميات من طحين "دقيق القمح" تكفى 26 ألف شخص فى المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة إضافة إلى إمدادات أخرى. وستتجه القافلة إلى مدينة دوما.
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بدء هدنة إنسانية فى الغوطة الشرقية، حسبما أفادت وكالة انترفاكس للأنباء، وتوقعت الوزارة أن يغادر 100 مدنى على الأقل الغوطة اليوم.
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