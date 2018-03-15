الشرطة الإيطالية تعتقل شخصا يشتبه فى إعداده قنبلة أنبوبية







رويترز

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 24 عاما يشتبه فى إعداده قنبلة أنبوبية بناء على معلومات من مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى.

وأفاد بيان بأن الرجل، وهو مواطن إيطالى تعود أصوله إلى لاتفيا، استخدم مواقع التواصل الاجتماعى للإشادة بسيف الله سايبوف المتهم بقتل ثمانية أشخاص بشاحنة مسرعة فى مدينة نيويورك العام الماضى.

وأضاف البيان أن مكتب التحقيقات الاتحادى أبلغ الشرطة الإيطالية بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعى. وقامت الشرطة بتفتيش شقته فى مدينة فيتربو شمالى روما وعثرت على مواد تستخدم فى صنع قنبلة أنبوبية.

وشملت المواد أنبوبا من الورق المقوى مملوء بمسحوق لم يحدد نوعه وبعض العملات المعدنية الصغيرة. وعثرت الشرطة كذلك على مسدسين يعملان بضغط الهواء وأسلحة تستخدم فى الاشتباكات بالأيدى مثل القبضات النحاسية.

واعتقل الرجل يوم الاثنين واتهم بحيازة مواد متفجرة. وأعلن عن اعتقاله بعد أن أمر قاض بمد حبسه اليوم الخميس.

واعتقل سايبوف وهو مهاجر أوزبكى بعد هجوم 31 أكتوبر الذى اقتحم فيه ممرا للدراجات بشاحنة مسرعة فى مانهاتن. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وهو الأعنف الذى تشهده مدينة نيويورك منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001.