الشباب والرياضة بالإسماعيلية: 45 من الطلائع يشاركون ببرنامج "تعالى نعرفها"







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أن 45 طفلا من طلائع المحافظة والمتميزين فى الأنشطة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، شاركوا في البرنامج الترفيهي والتثقيفي لمدينة كيدزانيا بالقاهرة الجديدة تحت شعار "تعالى نعرفها"، برعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتورة عزة الدري وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للطلائع.

وأشار مدير الشباب والرياضه فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن فكرة مدينة كيدزانيا، والتي تحمل شعار (استعد لعالم أفضل) تهدف إلي تقديم فرصة للأطفال لاستكشاف عالم الكبار، من خلال محاكاة مدينة واقعية تسعي لتعليم الطلائع قيمة العمل والمال والاعتماد على النفس، واتخاذ القرارات وكيفية كسب المال من خلال ممارستهم لبعض الوظائف، مثل طبيب أسنان، أو رجال إطفاء الحريق، أو مراسلين صحفيين.

وأضاف عبدالحليم أنه تم مشاركة الفرق الكشفية بالمديرية، فى مسابقة التميز الكشفى على مستوى الجمهورية، وزهرات ومرشدات لـعدد 12 زهرة ومرشدة، و2 قائد، والتى بدأت فى الفترة من 14 مارس وحتى 18 مارس، وأشبال وكشافة لـ 12 "شبل وكشاف"، و2 قائد ومشرف من إدارة الطلائع، وسيتم التنافس من خلال اللائحة الموضوعة من الإاحاد العام للكشافة والمرشدات، وذلك بالمعسكر الدولى للكشافة ببورسعيد.

ولفت مدير الشباب والرياضة إلى أنه سيتم مشاركة المديرية في تنفيذ دورة الألعاب الرياضية بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، بفريق خماسي قدم بنين بعدد 8 لاعبين، وفريق السلة بنين لـ 8 لاعبين و2 مدرب على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 مارس، تحت إشراف ادارة الطلائع بالمديرية برئاسة أسمة محمود مديرة الإدارة.