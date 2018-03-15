video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الشباب والرياضة بالإسماعيلية: 45 من الطلائع يشاركون ببرنامج "تعالى نعرفها"

الخميس، 15 مارس 2018 03:47 م
الشباب والرياضة بالإسماعيلية: 45 من الطلائع يشاركون ببرنامج "تعالى نعرفها" المشاركون





الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أن 45 طفلا من طلائع المحافظة والمتميزين فى الأنشطة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، شاركوا في البرنامج الترفيهي والتثقيفي لمدينة كيدزانيا بالقاهرة الجديدة تحت شعار "تعالى نعرفها"، برعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتورة عزة الدري وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للطلائع.

وأشار مدير الشباب والرياضه فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن فكرة مدينة  كيدزانيا، والتي تحمل شعار (استعد لعالم أفضل) تهدف إلي تقديم فرصة للأطفال لاستكشاف عالم الكبار، من خلال محاكاة مدينة واقعية تسعي لتعليم الطلائع قيمة العمل والمال والاعتماد على النفس، واتخاذ القرارات وكيفية كسب المال من خلال ممارستهم لبعض الوظائف، مثل طبيب أسنان، أو رجال إطفاء الحريق، أو مراسلين صحفيين.

وأضاف عبدالحليم أنه تم مشاركة الفرق الكشفية بالمديرية، فى مسابقة التميز الكشفى على مستوى الجمهورية، وزهرات ومرشدات لـعدد 12 زهرة ومرشدة، و2 قائد، والتى بدأت فى الفترة من 14 مارس وحتى 18 مارس، وأشبال وكشافة لـ 12 "شبل وكشاف"، و2 قائد ومشرف من إدارة الطلائع، وسيتم التنافس من خلال اللائحة الموضوعة من الإاحاد العام للكشافة والمرشدات، وذلك بالمعسكر الدولى للكشافة ببورسعيد.

ولفت مدير الشباب والرياضة إلى أنه سيتم مشاركة المديرية في تنفيذ دورة الألعاب الرياضية بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، بفريق  خماسي قدم بنين بعدد 8 لاعبين، وفريق السلة بنين لـ 8 لاعبين و2 مدرب على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 مارس، تحت إشراف ادارة الطلائع بالمديرية برئاسة أسمة محمود مديرة الإدارة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه القناه تنظم 4 زيارات لمحطات مياه الشرب بالقنطرة غرب لطلاب المدارس

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

الشباب والرياضه بالاسماعيليه

طلائع الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة