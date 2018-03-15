الشباب العربى يعلنون تأييد الرئيس السيسى فى احتفالية بالجامعة العربية الاثنين







كتب مصطفى عنبر

ينظم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع جامعة الدول العربية (إدارة منظمات المجتمع المدني)، احتفالية يوم الاثنين المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة، لتوزيع جوائز المجلس للقيادات العربية الشابة حيث يكرم 40 شابا وشابة من 20 دولة عربية لتميزهم فى العديد من المجالات وأبرزها: الإعلام والثقافة والاختراع والابتكار والفن والأدب والاقصاد والعمل التطوعى الخدمى والبحث العلمى، العمل الشبابى، ريادة الاعمال، التوثيق التاريخي والرياضة بكافة فروعها.

وصرحت الدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بأن الاحتفال يتسم في عامه الحادي عشر بإبراز كبار الداعمين للشباب العربى وفى صدارتهم الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات"والتى يمنحها وسام شرف ولقب "روح الإنسانية ونبع الخير والعطاء بالوطن العربى".

كما يكرم المجلس العديد من رموز القيادات العربية الشابة، من بينهم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وعبد الرحمن المطيري مدير الهيئة الكويتية العامة للشباب، والدكتور فتح الله عبد اللطيف مساعد وزير الشباب الليبي ، وستقوم تلك القيادات بعرض تجاربها الملهمة خلال الملتقى الذي سيقام على هامش حفل توزيع الجوائز.

وقالت أبو غالي إن الجائزة تستهدف تكريم الشباب العربي الذي قام بانجازات وأعمال متميزة في خدمة أوطانه، وترسيخ قيمة العمل التطوعي والعام لدى الشباب العربي وتعظيم حب الوطن والانتماء والعمل العربي المشترك، وإبراز جهود الشباب العربي المتميز ليكون نموذجا يحتذى به لدى باقي الشباب ، واعطاء الشباب العربي المتميز حقه المعنوي في التقدير لما يقوم به من انجازات .

وتتضمن الاحتفالية التي تستمر على مدى ثلاثة أيام تنظيم ملتقى يتم خلاله عرض تجارب النماذج الشبابية الناجحة ببعض الدول العربية من بينها "السعودية والكويت وليبيا"، كما سيتم تخصيص جلسة لعرض نموذج التنمية والتطوير في مصر خلال الفترة من 2014 -2017.

ويتضمن الملتقى جلسة خاصة حول دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم التنمية وترسيخ الهوية العربية لمحاربة الإرهاب والتطرف الفكري .

وأوضحت أن برنامج العمل يتضمن حفلا لتوزيع الجوائز، ووقفة شبابية عربية يتم خلالها إعلان رسالة الشباب العربي لنظرائهم المصريين وإعلان تأييد الشباب العربي للرئيس عبد الفتاح السيسى.