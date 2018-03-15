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السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية بالمنوفية.. ونفوق 5 رؤوس

الخميس، 15 مارس 2018 11:21 ص
السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية بالمنوفية.. ونفوق 5 رؤوس حريق - أرشيفية





المنوفية – محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بدائرة مركز تلا .

بالانتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة تم إخماد الحريق الذي نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب والبوص ومسقوفة بالعروق الخشبية على مساحة 100 متر تقريباً ملك " س خ ا " مؤهل متوسط ومقيم بذات الناحية لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات .

وأسفر الحريق عن احتراق سقف الحظيرة  ونفوق 4 رؤوس ماشية ودابة، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة ونفى الشبهة الجنائية .

تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

 

 

 

 

 


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