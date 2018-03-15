السيطرة على حريق نشب داخل محل تجارى فى إمبابة دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل محل تجارى بمنطقة إمبابة، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل محل فى إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.