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السيطرة على حريق نشب داخل محل تجارى فى إمبابة دون إصابات

الخميس، 15 مارس 2018 11:47 ص
السيطرة على حريق نشب داخل محل تجارى فى إمبابة دون إصابات الحماية المدنية - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل محل تجارى بمنطقة إمبابة، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل محل  فى إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

 


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