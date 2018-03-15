السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الدقى دون إصابات

حريق شقة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الدقى، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الدقى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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