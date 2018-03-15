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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى حلوان دون إصابات

الخميس، 15 مارس 2018 09:22 ص
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى حلوان دون إصابات حريق شقة-أرشيفية





كتب ــ عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق داخل شقة سكنية فى حلوان، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

 

 


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