السيطرة على حريق بمخزن اسطوانات بوتاجاز بالفيوم دون إصابات







الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق بمخزن بوتاجاز بقرية الزملوطى دون إصابات وتسبب فى تصدعات بالمنزل الموجود به المخزن وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد جابر بهاء مدير الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق بقرية الزملوطى، هرعت للمكان 5 سيارات إطفاء من بينها سيارة خزان مياه كبير يرافق كل منها فريق إطفاء يقوده ضابط بإشراف العقيد محمد منير رئيس قسم الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق الذى تبين أنه نشب فى مخزن إسطوانات بوتاجاز بمنزل ملك موظف بأحد المستشفيات الخاصة يقع وسط الكتلة السكنية للقرية دون إصابات.

رجحت المعاينة الأولية أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائى، وقد تعرض المنزل المكون لانهيار بالسلم الداخلي وتصدع بعض الحوائط نتيجة انفجار أسطوانات البوتاجاز وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق ويجرى فحص ما إذا كان المنزل مرخصا كمخزن من عدمه.