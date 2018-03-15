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الخميس، 15 مارس 2018 07:05 م
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السودان وسلطنة عمان يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

الخميس، 15 مارس 2018 06:07 م
السودان وسلطنة عمان يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية السلطان قابوس





(أ ش أ)
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بحث رئيس البرلمان السودانى إبراهيم أحمد عمر، اليوم الخميس بالخرطوم، مع رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان الدكتور إسحق البوسعيدى والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات بين السودان وسلطنة عمان.

وقدم رئيس البرلمان السوداني، خلال اللقاء الذى حضره رئيس القضاء السودانى الدكتور حيدر أحمد دفع الله، تنويرا عن أداء البرلمان ومراحل مشاريع القوانين وكيفية إجازة التشريعات.

من جانبه، نقل البوسعيدي، تحيات السلطان قابوس بن سعيد للسودان قيادة وحكومة وشعبا.. مثمنا دور البرلمان والهيئة التشريعية القومية فى بناء العلاقات الدبلوماسية وسن القوانين والتشريعات.

 


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