السلع التموينية: شراء 240 ألف طن من القمح الروسى والرومانى فى مناقصة







(رويترز)

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسى والرومانى فى مناقصة.

وأضافت أن المشتريات تشمل 120 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الروماني.