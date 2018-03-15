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الخميس، 15 مارس 2018 05:33 م
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السلع التموينية: شراء 240 ألف طن من القمح الروسى والرومانى فى مناقصة

الخميس، 15 مارس 2018 04:46 م
السلع التموينية: شراء 240 ألف طن من القمح الروسى والرومانى فى مناقصة قمح





(رويترز)
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسى والرومانى فى مناقصة.

وأضافت أن المشتريات تشمل 120 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الروماني.

من ناحية أخرى، اعتمد وزير المالية عمرو الجارحى، عددا من الإتاحات العاجلة بإجمالى 4 مليارات و700 مليون جنيه عن فبراير 2018، لوزارة الصحة وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
 

 


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