السكة الحديد تؤكد انتظام حركة سير القطارات على خط "شبين القناطر - 23 يوليو"الخميس، 15 مارس 2018 10:25 م
قطار - ارشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خط شبين القناطر 23 يوليو، وأنه لا صحة لما تردد عن تعطل حركة مسير القطارات على الخط باستثناء التشغيل بسرعات منخفضة بين محاجر أبو زعبل والشوبك لوجود أعمال حفر لمد كابلات بجوار السكك بالكم ١٤.٣٠٠ ضمن خطة تطوير المزلقانات.
وناشدت هيئة السكة الحديد عند كتابة أى أخبار يجب تحرى الدقة قبل النشر والرجوع الى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات غير الصحيحة لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب فى مرفق السكة الحديد الذى يخدم طبقة عريضة من المواطنين.
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