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الخميس، 15 مارس 2018 02:43 م
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السفير المصرى فى لبنان يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون الأكاديمى مع بيروت

الخميس، 15 مارس 2018 02:21 م
السفير المصرى فى لبنان يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون الأكاديمى مع بيروت السفير المصرى فى لبنان ووزير التعليم العالى خلال توقيع الاتفاق





كتب - أحمد جمعة
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أكد السفير المصرى فى لبنان، نزيه النجارى، اهتمام مصر بتعزيز مختلف أوجه العلاقات بين مصر ولبنان الشقيق، معتبرا العلاقة التاريخية بين جامعتى الاسكندرية وبيروت العربية نموذجاً فريداً للتعاون الأكاديمى فى العالم العربى على النحو الذى يستوجب استمرار تطوير وتكثيف التعاون لمواكبة التطور العلمى عالمياً.

 

ووقع رئيس جامعة الاسكندرية الدكتور عصام الكردى، صباح اليوم فى بيروت، والدكتور عمرو العدوى رئيس جامعة بيروت العربية بروتوكولاً لتطوير وتعميق التعاون بين الجامعتين وقد شهد الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والسفير نزيه النجارى سفير مصر فى لبنان على توقيع البروتوكول.

وأكد السفير نزيه النجارى أن البروتوكول يعد امتداداً لعلاقة تاريخية بدأت عام 1960 عندما أنشئت جامعة بيروت العربية برعاية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حيث تلقى التعليم فيها على يد افضل الاساتذة المصريين أجيال من الطلاب اللبنانيين والعرب.

 

وتعد جامعة بيروت حالياً من أفضل الجامعات فى لبنان التى يعرف بتعدد وتنوع جامعاته والمستوى المميز للتعليم فيها، وقد تم تطوير الخدمات التعليمية فى الجامعة بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة، وسيؤدى توقيع البروتوكول إلى تكثيف التعاون العلمى بين الجامعتين.

 

بدوره وعد الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى بتوفير كافة الامكانات اللازمة لدعم هذا الصرح التعليمى اللبنانى المصري العربي بالأساتذة المصريين في مختلف التخصصات وبالدعم الفنى الكامل، مشيراً إلى اهتمام مصر بتطوير التعليم والبحث العلمى كضمانة لمستقبل المنطقة العربية.

 


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